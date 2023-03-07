Москва, 4 июня, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) издеваются над попавшими в плен российскими военнослужащими. О зверствах бывших сослуживцев рассказал экс-сержант 93-й отдельной механизированной бригады Украины «Холодный яр» Владимир Кононец, бежавший с Украины.

По его словам, украинские военнослужащие «не знают, что такое офицерская честь», сообщил телеканал НТВ.

«Я озлобленный на них, на этих тварей. В моих глазах это даже нелюди», ― сказал Кононец.

Он рассказал, что ВСУ поймали одного военнопленного, отрезали ему мужское достоинство, сразу же оказали медицинскую помощь, чтобы не умер, и на обмен.

При этом бывший сержант утверждает, что на его руках крови нет, поэтому он и стал дезертиром. Беглый военный, действующий контрактник, значится в числе разыскиваемых в списках президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Также в розыск объявлена и его супруга. Девушка тоже служила в группировке ВСУ в течение четырёх лет, но перед началом спецоперации они оба перебежали на сторону России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее СКР сообщил об очередном факте бесчеловечного обращения на Украине с российскими военнопленными. Так, лица, охранявшие попавшего осенью 2022 года в плен из-за ранения бойца Вооружённых сил России, вырезали на правой стороне его груди скандинавский символ. Как признался один из охранников, он собирался «набить» себе наколку с этим символом, предварительно решив посмотреть, как она будет смотреться со стороны. При этом военнослужащему РФ сказали, что, если он будет кричать, его будут бить током.

11 мая стало известно, что украинские военные расстреляли раненых российских бойцов в Артёмовске. Военнослужащие третьего батальона 92-й бригады ВСУ зашли в окоп и расстреляли там раненого российского солдата, после этого боевики ВСУ убили ещё двоих лежащих на земле раненых военных ВС России.

В апреле хакеры установили автора видео, который рассказал об издевательствах над российскими пленными. Садист похвастался, что без наркоза вырезал у русских органы. По данным хакерской группировки RaHDit, это 37-летний Андрей Дмитришин. Националист родился в селе Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины.