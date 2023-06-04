Чебоксары, 4 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Житель Чебоксар лишился автомобиля «Лада Гранта» после приговора суда, сообщила пресс-служба Прокуратуры Чувашской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд в республике 36-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

«По ходатайству государственного обвинителя судом конфискован в собственность государства автомобиль марки «Лада Гранта», принадлежавший осужденному», — уточнила пресс-служба.

Подсудимый признал вину в совершении преступления в полном объеме.

Мужчина попался сотрудникам ГИБДД на 19 км дороги «Сура» возле деревни Нижние Мочары Ядринского района. Ранее он уже привлекался к ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Тогда он тоже управлял автомобилем «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года в Перми владелец автомобиля за многочленные долги по штрафам лишился автомобиля. Мужчина задолжал более 50 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения и 55 тысяч рублей исполнительского сбора за игнорирование накопившихся штрафов. Автомобиль заметили сотрудники ДПС на одной из дорог. На требование автоинспектора об остановке водитель увеличил скорость машины и попытался скрыться. При погоне автохама задержали.