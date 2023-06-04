Мелитополь, 4 июня, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Украинские формирования двинулись в атаку на Запорожском фронте, но были остановлены встречным огнём российских войск. О наступлении ВСУ 4 июня сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районе Нескучного и Приютного завязались бои, подразделения группировки «Восток» вовремя выявили движение врага и встретили огнём», — сообщили военкоры.

Атаковавшее формирование состояло из десяти танков, бронетехники и группы пехотинцев, которые пошли в наступление в районе Времьевского выступа на участке между Запорожским и Угледарским участками фронта. В результате боестолкновения российские войска уничтожили не менее двух танков противника с помощью ПТУРов. В настоящий момент бой продолжается при участии артиллерии.

ИА Регнум сообщало ранее, что глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о завершении формирования украинскими войсками ударных группировок для наступления в Запорожской области. Он также пообещал позднее уточнить количество и состав данных группировок ВСУ и их предполагаемое направление ударов.