Геническ, Херсонская область, 4 июня, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Власти Украины перешли в новую фазу «военно-политической истерии». Об этом 4 июня заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Враг перешёл в новую фазу военно-политической истерии — мечется и пакостит, как только может», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Врио главы региона уточнил, что ввиду этого российским военным необходимо приготовиться к отражению воздушных нападений и наземных провокаций, а мирным жителям — к действиям по системе гражданской обороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сальдо заявил, что представленная украинским президентом «формула мира» по урегулированию конфликта на Украине является юридически ничтожной. Он подчеркнул, что Россия начнёт мирные переговоры только после разгрома ВСУ и выполнения всех поставленных в рамках спецоперации задач.

Также 3 июня врио главы Херсонской области рассказал, что украинские войска прячут поставленные им американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Сальдо уточнил, что ВСУ стараются не подвозить их близко к линии фронта.