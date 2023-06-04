Варшава, 4 июня, 2023, 16:10 — ИА Регнум. По предварительной оценке мэрии Варшавы, к акции протеста польской оппозиции присоединилось до полумиллиона человек, сообщило 4 июня издание Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В материале издания говорится, что акция проходит мирно, но многие выкрикивают ненормативные лозунги в адрес правительства. На акции также собралось много молодёжи и семей с детьми.

Бывший мэр Варшавы Рафал Тшасковский присоединился к акции. Он написал в Twitter, что участники акции вместе идут за свободной, демократией и европейским польским языком.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше 4 июня оппозиция организовали марш из-за экономических и политических действий правящей партии «Право и справедливость». Организатором акции протеста стал лидер оппозиции, глава «Гражданской коалиции», экс-глава Еврокомиссии Дональд Туск. В демонстрации также участвуют лидеры крупных политических партий, таких как «Польша 2050» и Польская крестьянская партия. В заявке на проведение акции, поданной в мэрию Варшавы, организаторы указали максимальное число участников — 100 тысяч человек.