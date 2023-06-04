Мелитополь, 4 июня, 2023, 16:03 — ИА Регнум. В городе временном административном центре Запорожской области Мелитополе прогремел взрыв. Об этом 4 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«Только что в городе прозвучал взрыв», — написал он.

Также Рогов пообещал позднее сообщить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Рогов заявил о взрывах на выезде из Мелитополя в Запорожской области. Взрывы прогремели в районе северного выезда. В общей сложности зафиксировали около пяти взрывов.

Позднее ВСУ предприняли попытку ракетного удара по Бердянску. Уточнялось, что сработала система противовоздушной обороны, сбившая шесть ракет.