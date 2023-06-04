Белгород, 4 июня, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировали прилёты 519 снарядов и ракет. Об этом 4 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«К сожалению, есть двое погибших. В Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли две женщины. От полученных травм они скончались на месте», — написал глава региона.

Кроме того, в окрестных сёлах мужчина получил осколочные ранения груди, ног и рук, а женщину ранило в плечо. Медики оказывают им помощь. В Шебекино многие здания получили повреждения, точные данные о разрушенных объектах уточняют.

Прилёты боеприпасов зафиксировали в населённых пунктах округа Графовка, Безлюдовка, Муром, Зиборовка, Новая Таволжанка, Маслова Пристань. Под удары попали школа, детский сад, частные и многоквартирные дома.

Под обстрелы 3 июня в остальной части Белгородской области также попали Белгород, населённые пункты Щетиновка, Разумное, Ближняя Игуменка, Богун-Городок, Старый Хутор, Тишанка, Козинка, Глотово, Прилесье. В них пострадавших и погибших не было.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область, больше всего боеприпасов прилетает по Шебекинскому округу. 4 июня Гладков сообщил, что по этому округу, а также по окрестностям Волоконовки стреляли прошлой ночью, противник нанёс множество повреждений. На следующее утро обстрелы продолжились.

Гладков 3 июня сообщил, что в Валуйском городском округе от обстрелов с украинской стороны погибли три мирных жителя. Ещё семь человек получили ранения, шестерым из них потребовалась госпитализация.