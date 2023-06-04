Лейпциг, Германия, 4 июня, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В Лейпциге во время беспорядков пострадали 50 полицейских, 30 левых радикалов задержали, сообщил 4 июня телеканал ZDF.

IMAGO/GlobalLookPress Демонстрация в Лейпциге

«50 стражей порядка пострадали. Деэскалации было добиться сложно», — заявил глава полиции города Рене Деммлер.

Беспорядки произошли в Лейпциге (федеральная земля Саксония) в ночь с 3 на 4 июня. Протестующие забросали полицейских камнями и бутылками. Участники протестов жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, а также перекрывали улицы. В демонстрации приняли участие около 1,5 тысячи человек. Причиной акции протеста стал приговор, который был вынесен 31 мая одной из соратниц левых радикалов.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше 4 июня состоится марш протеста оппозиции. Его организовали из-за экономических и политических действий правящей партии. Организатором акции протеста стал лидер оппозиции, глава «Гражданской коалиции», экс-глава Еврокомиссии Дональд Туск. В демонстрации также примут участие лидеры крупных политических партий, таких как «Польша 2050» и Польская крестьянская партия.