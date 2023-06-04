Москва, 4 июня, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Проект постановления правительства России, согласно которому граждан смогут ставить на воинский учёт или снимать с него без явки в военкомат, предложило Минобороны. Проект документа 4 июня опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат», — говорится в сообщении.

Предлагается это делать на основании сведений, которые содержатся в государственном информационном ресурсе и иных государственных информационных системах и информационных ресурсах.

Также указывается, что россиянам планируется направлять соответствующие уведомления в личный кабинет на портале «Госуслуг». При этом медицинские обследования и освидетельствования, проведение профессионального психологического отбора и внесение изменений в документы персонального воинского учета предполагается проводить только при личной явке в военкомат.

Кроме того, предлагается оповещать россиян с помощью бумажных и электронных повесток, последние из которых будут дублироваться «в личные кабинеты граждан в реестре направленных (вручённых) повесток». Военкоматы должны будут рассылать повестки в автоматизированном режиме, этот порядок будет определять правительство России.

В то же время уточняется, что повестки смогут отправлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или пребывания. Не считающаяся вручённой лично повестка будет числиться полученной после семи дней с момента ее размещения в реестре повесток «Госуслуг».

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков заявил, что после создания единого электронного реестра воинского учёта для постановки на воинский учёт или уточнения данных больше не надо приходить в военкоматы. Он добавил, что появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде вместо личного посещения военкомата.