Шебекино, Белгородская область, 4 июня, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Пенсионерка из Шебекино расстроилась, что не может «встать в строй» на защиту своего города. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости в воскресенье, 4 июня.

Алексей Гавриш / ТАСС Последствия обстрела Шебекина

«Обидно, что не могу помочь. Сожаление и обида, что не могу встать в строй. А так пошла бы защищать», — поделилась она.

Пенсионерку из Шебекино по имени Татьяна несколько дней назад доставили в пункт временного размещения в Белгород. Муж женщины остался дома, не смог бросить хозяйство. По словам пенсионерки, в Белгороде она, как и другие доставленные с опасных территорий, ни в чём не нуждается, у них есть вода, свет и еда. Татьяна поблагодарила власти за проявленную заботу.

Обстрелы Белгородской области со стороны Украины продолжаются с начала спецоперации, также в регион неоднократно проникали украинские диверсанты. Так, за одно только 1 июня ВСУ ударили по Шебекино 850 снарядами, что стало самым большим количеством за всё время.

Позднее украинские войска выпустили ещё 371 снаряд. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате этого погибли две женщины, проезжавшие на автомобиле по обстреливаемому участку.

Одним из последних случаев стал обстрел ВСУ рынка в центре Шебекино. Удары пришлись по торговым модулям, от прямого попадания снарядов возникли три очага возгорания — в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища.