Сортавала, Карелия, 4 июня, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Тело пропавшей 38-летней жительницы города Сортавалы Анны Михайловой нашли в Карелии. Об этом сообщили в группе поисковиков «Длинный берег Сортавала» в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Найдена, погибла … Соболезнования родным и близким», — сообщили волонтёры.

Женщина пропала в декабре 2022 года. Она отправилась кататься на лыжах по льду Ладожского озера и не вернулась. Её искали спасатели и волонтёры, привлекали судно на воздушной подушке и беспилотники, но нашли только следы от лыж.

В конце декабря 2022 года председатель Госкомитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Карелии Олег Поляков сообщил, что за последние два месяца в Ладожском озере утонули четыре человека из-за того, что лёд ещё окончательно не окреп. Он рассказал, что нашли трёх рыбаков и лыжницу.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая 2023 года спасатели обнаружили тело Аристарха Ухтомского, друга ранее найденного мёртвым основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Они в марте провалились под лёд Волги в Ярославской области.