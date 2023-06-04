Шебекино, Белгородская область, 4 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) попала территория рынка в центре Шебекино, сообщил 4 июня в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино

«Бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что от прямого попадания снарядов ВСУ появились три очага возгорания, а именно в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день Гладков уточнил, что под огонь украинских сил попали Шебекино, Новая Таволжанка и Муром. В Новой Таволжанке снаряды ВСУ попали в крышу четырехэтажного дома. Повреждения также получили Дом культуры и центральная площадь. В Муроме удары пришлись по разным частям села. Один снаряд попал в домовладение.

За сутки украинские войска выпустили по Шебекинскому округу 371 боеприпас. До этого ВСУ выпустили по Шебекино 850 снарядов за день, что является самым большим количеством за всё время украинских обстрелов.