Вашингтон, 4 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер выразил уверенность, что у армии России не возникнет трудностей с прошедшими учения НАТО украинскими солдатами. Он заявил об этом 4 июня в эфире Redacted.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся», — уверен эксперт.

По мнению Риттера, от украинских военных просто ничего не останется. Он объяснил это тем, что НАТО их должным образом не обучает из-за нехватки времени перед потенциальным контрнаступлением, к которому они уже долгое время готовятся. Фактически, как подчеркнул экс-разведчик, недообученные военные станут теми, кто просто «заполнит дыру» после многотысячных потерь ВСУ в битве за Артёмовск. Но при этом общее количество, по мнению Риттера, всё равно останется недостаточным для успеха на поле боя.

Ранее ИА Регнум цитировало Риттера, объяснившего, что помешало ВСУ начать контрнаступление. По его мнению, причиной стали удары России по местам скопления войск ВСУ авиацией, ракетами и артиллерией. Бывший разведчик не поверил Киеву, говорившему о срыве контрнаступления из-за плохой погоды. По мнению эксперта, настоящая причина именно в том, что российская армия просто не позволяет ВСУ скопить достаточное количество сил для прорыва обороны.