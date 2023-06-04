Белгород, 4 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) снова обстреливают Шебекинский городской округ в Белгородской области. Об этом 4 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино

«Шебекинский округ под обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет», ― написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что под огонь украинской армии попали Шебекино, Новая Таволжанка и Муром.

Гладков добавил, что в Шебекино украинские военные бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы уже выехали на место. ⠀

В Муроме удары приходятся по разным частям села. Один снаряд попал в домовладение. В доме никого не было на момент обстрела, его жители ранее выехали за территорию села.

В Новой Таволжанке снарядами повреждена крыша четырехэтажного дома. Жители из здания выехали ранее. Также снарядами повреждены Дом культуры и центральная площадь.

Как сообщало ИА Регнум, в последние дни ВСУ интенсивно обстреливают Белгородскую область. С самого утра 3 июня населённые пункты Шебекинского городского округа Белгородской области вновь подверглись атаке со стороны украинских военных. В результате обстрелов есть и раненые, и погибшие. В Новой Таволжанке погибла пожилая женщина, ещё одна местная жительница получила осколочные ранения левого плеча. В Безлюдовке погибла женщина.

Всего украинские военные выпустили по Шебекинскому округу 371 боеприпас.

В тот же день система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Также украинские войска обстреляли село Муром. В результате обстрела села Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области со стороны ВСУ 2 июня погибли три мирных жителя.

4 июня система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. В ночь на 4 июня ВСУ ударили по Шебекинскому округу и Волоконовскому району.