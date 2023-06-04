Париж, 4 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Правительство Франции разработало два декрета в рамках закона о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет для ряда профессий. Документы 4 июня обнародовали в официальном вестнике Journal officiel de la République française.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Декреты вводят понятия «активные госслужащие», к которым отнесли пожарных и сиделок, а также «сверхактивные госслужащие», включающее полицейских, авиадиспетчеров, тюремных охранников. Для этих двух категорий допускается выход на пенсию до 64 лет, но им подняли минимальный пенсионный возраст, соответственно, с 57 до 59 лет и с 52 до 54 лет.

Кроме того, в декретах есть сводная таблица определения минимального пенсионного возраста для тех, кто работает на «активных» и «сверхактивных» должностях с16,18,20 и 21 года. Документы вступают в действие со дня публикации.

Как ранее сообщил гендиректор Национального фонда страхования по старости Рено Виллар, пенсии начнут рассчитывать по новым правилам с июля. Всего в рамках пенсионной реформы планируют выпустить 31 декрет до 1 сентября 2023 года.

Во Франции на 6 июня объявили новую протестную акцию против повышения пенсионного возраста. По предварительной оценке, на неё выйдут до 600 тысяч граждан, в том числе до 70 тысяч в Париже. Всего по стране запланировали 250 протестных акций на этот день. Организаторы протестов назвали «красной чертой» повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Принятая в парламенте Франции без голосования пенсионная реформа вызвала волну протестов. Премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьёй 49.3 конституции страны, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.

Эммануэль Макрон 15 апреля утвердил закон о пенсионной реформе во Франции, которая начнётся с осени 2023 года. 17 апреля он заявил, что французское общество, очевидно, не приняло эту реформу, и выразил сожаление по поводу того, что консенсус по инициативе «так и не был найден». Закон предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Подписание документа сопровождалось массовыми акциями протеста по всей стране. Часто акции перерастают в беспорядки. 23 мая в Каннах на акции взорвали пиротехнический заряд, после чего пожилой мужчина почувствовал себя плохо и умер, несмотря на помощь медиков.