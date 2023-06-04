Москва, 4 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях составили 260 военных. Об этом в ходе брифинга 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих», — сообщил он, говоря о южнодонецком и запорожском направлениях.

Также на этих двух направлениях ВС России уничтожили две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».

Конашенков заявил, что российские военные поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко (ДНР), Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка в Запорожской области.

Кроме того, на херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военных, а также САУ «Гвоздика». В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка в Запорожской области российские силы ликвидировали склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 4 июня сообщили об активных боевых действиях штурмовых групп отряда «Ахмат» на марьинском тактическом направлении. Потери ВСУ на этом направлении составили до 200 военнослужащих. ВС России также ликвидировали две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.