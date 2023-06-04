Москва, 4 июня, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Российские войска высокоточным оружием наземного базирования поразили цех по сборке беспилотников ВСУ. Об этом 4 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

«В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражён цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Военный добавил, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений противника, а также живую силу и военную технику украинской армии в 73-х районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны заявил, что в ночь на 4 июня российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по военным аэродромам ВСУ. Все цели удара достигнуты, поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника ВСУ, а также их хранилища с вооружением и боеприпасами.

Также 2 июня Конашенков рассказал, что российские военные ударили по защищающим ключевые военные объекты украинской армии средствам противовоздушной обороны.