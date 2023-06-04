Москва, 4 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Бойцы Южной группировки войск Вооружённых сил (ВС) России, наступая под Донецком, за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ и вражескую технику. Об этом 4 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ходе наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что российские войска уничтожили вражеский склад, который снабжал боеприпасами 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что на донецком направлении самые ожесточённые бои идут в центре Марьинки и возле Авдеевки. Там наступают штурмовые группы отряда спецназа «Ахмат» и подразделения 1-го армейского корпуса.