Москва, 4 июня, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции российские военные уничтожили несколько складов боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районах населённых пунктов Славянск и Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», ― уточнил он.

Также за прошедшие сутки склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ российские подразделения ликвидировали в районе Темировки и Преображенки Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, в районе Северска в ДНР 3 июня российские военные ликвидировали командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Удар по объекту с воздуха нанесла авиация южной группировки. Кроме того, артиллерия уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.

Также артиллеристы Южного военного округа уничтожили склады боеприпасов украинской армии в сёлах Уманское и Победа.

На следующий день дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» ракетной бригады Южного военного округа поразил склад боеприпасов 90-й бригады украинской армии в районе Дружковки.