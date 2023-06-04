Минобороны сообщило о высокоточных ударах по военным аэродромам ВСУ
Минобороны: российские войска нанесли высокоточные удары по военным аэродромам ВСУ
Москва, 4 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В ночь на 4 июня российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по военным аэродромам ВСУ. Об этом 4 июня сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах», — сказал он.
Конашенков уточнил, что целями ударов стали командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника ВСУ, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.
Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Конашенков рассказал, что ВС России ударили по защищающим ключевые военные объекты украинской армии средствам ПВО. Военный уточнил, что все назначенные для ударов объекты были успешно поражены.