Москва, 4 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В ночь на 4 июня российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по военным аэродромам ВСУ. Об этом 4 июня сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео Удар высокоточным оружием

«Сегодня ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах», — сказал он.

Конашенков уточнил, что целями ударов стали командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника ВСУ, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Конашенков рассказал, что ВС России ударили по защищающим ключевые военные объекты украинской армии средствам ПВО. Военный уточнил, что все назначенные для ударов объекты были успешно поражены.