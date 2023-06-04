Москва, 4 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили об общих потерях ВСУ на купянском и краснолиманском направлении. Как заявил на брифинге 4 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в общей сложности они составили до 135 военных.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Потери ВСУ на купянском направлении составили до 70 военных», — сообщил он.

Вместе с тем на этом направлении российские военные также пресекли деятельность четырёх диверсионных групп противника в районах Берестового в Харьковской области, Розовки, Новосёловского в Луганской Народной Республике и Лимана в Донецкой Народной Республике.

«Войска России уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ на краснолиманском направлении», — добавил Конашенков.

Также на купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах Новомлынска, Синьковки, Ольшана и Тимковки в Харьковской области. За сутки на купянском направлении ВСУ потеряли три автомобиля, два пикапа и гаубицу Д-20. А на краснолиманском российские войска, помимо прочего, уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Серебрянки.

Ранее ИА Регнум сообщало о высокоточных ударах России по военным аэродромам ВСУ. Удар высокоточным оружием большой дальности был нанесён в ночь на 4 июня. Как сообщил Конашенков, целями стали командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника ВСУ, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.