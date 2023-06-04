Марьинка, ДНР, 4 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Активные боевые действия штурмовых групп отряда «Ахмат» на марьинском тактическом направлении продолжаются. Об этом в ходе брифинга 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«Продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда «Ахмат» на марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе Авдеевки», — уточнил Конашенков.

Потери Вооружённых сил Украины составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Также российские военные ликвидировали склады с боеприпасами оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в Министерстве обороны сообщили, что наиболее ожесточённые бои штурмовые группы отряда «Ахмат» ведут в центральной части Марьинки, а подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки.