Марьинка, ДНР, 4 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Активные боевые действия штурмовых групп отряда «Ахмат» на марьинском тактическом направлении продолжаются. Об этом в ходе брифинга 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило об активных боевых действиях «Ахмата» на марьинском направлении
Иван Шилов ИА REGNUM
Подразделения «Ахмата»

«Продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда «Ахмат» на марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе Авдеевки», — уточнил Конашенков.

Потери Вооружённых сил Украины составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Также российские военные ликвидировали склады с боеприпасами оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в Министерстве обороны сообщили, что наиболее ожесточённые бои штурмовые группы отряда «Ахмат» ведут в центральной части Марьинки, а подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки.