Москва, 4 июня, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Европейские страны вспоминают о правах человека только тогда, когда им это выгодно. Об этом 4 июля в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на обстрелы Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что права человека и европейские ценности стали для самих же стран Евросоюза «гуттаперчевым» понятием.

«Фактически они продолжают свою гуттаперчевую линию: когда им удобно, происходят отсылки на все эти «вселенские ценности» для них. Когда им неудобно, этих ссылок не происходит», ― пояснил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в последние дни ВСУ интенсивно обстреливают Белгородскую область. С самого утра 3 июня населённые пункты Шебекинского городского округа вновь подверглись атаке со стороны украинских военных. В результате обстрелов есть и раненые, и погибшие. В Новой Таволжанке погибла пожилая женщина, ещё одна местная жительница получила осколочные ранения левого плеча. В Безлюдовке погибла женщина.

Всего украинские военные выпустили по Шебекинскому округу 371 боеприпас.

В тот же день система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Также украинские войска обстреляли село Муром. В результате обстрела села Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области со стороны ВСУ 2 июня погибли три мирных жителя.

При этом никакой реакции со стороны западных стран на действия украинской армии не последовало, как и в случае с атакой беспилотников на Москву в конце мая. Как заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, США намеренно игнорируют факт атаки, давая Украине тем самым индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией.