Песков: в ЕС европейские ценности превратились в «гуттаперчевое» понятие
Москва, 4 июня, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Европейские страны вспоминают о правах человека только тогда, когда им это выгодно. Об этом 4 июля в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на обстрелы Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что права человека и европейские ценности стали для самих же стран Евросоюза «гуттаперчевым» понятием.
«Фактически они продолжают свою гуттаперчевую линию: когда им удобно, происходят отсылки на все эти «вселенские ценности» для них. Когда им неудобно, этих ссылок не происходит», ― пояснил Песков.
Как сообщало ИА Регнум, в последние дни ВСУ интенсивно обстреливают Белгородскую область. С самого утра 3 июня населённые пункты Шебекинского городского округа вновь подверглись атаке со стороны украинских военных. В результате обстрелов есть и раненые, и погибшие. В Новой Таволжанке погибла пожилая женщина, ещё одна местная жительница получила осколочные ранения левого плеча. В Безлюдовке погибла женщина.
Всего украинские военные выпустили по Шебекинскому округу 371 боеприпас.
В тот же день система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Также украинские войска обстреляли село Муром. В результате обстрела села Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области со стороны ВСУ 2 июня погибли три мирных жителя.
При этом никакой реакции со стороны западных стран на действия украинской армии не последовало, как и в случае с атакой беспилотников на Москву в конце мая. Как заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, США намеренно игнорируют факт атаки, давая Украине тем самым индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией.