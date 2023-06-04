Москва, 4 июня, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве. Об этом 4 июня сообщили очевидцы в соцсетях.

Кадр из видео

Инцидент произошёл неподалеку от ЖК «Савёловский Сити» на Новодмитровской улице. Сообщается, что водитель автомобиля не пострадал и от медицинской помощи отказался.

Позже выяснилось, что у автомобиля Mercedes-Benz отказали тормоза. Машина перестала слушаться водителя, набрала скорость и упала.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года произошло смертельное ДТП в Буйнакском районе Дагестана. Автомобиль Nissan Patrol сорвался в пропасть с 400-метровой высоты. В результате аварии погиб один человек. Позже выяснилось, что погибшим оказался гид. В этот день он искал новый маршрут для экскурсий.