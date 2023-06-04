Москва, 4 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Новые поставки западного оружия Украине приведут только к дальнейшему нагнетанию напряжённости. Об этом 4 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

Как отметил представитель Кремля, уже начались обсуждения поставок Киеву ракет с дальностью 500 км и далее.

«Это качественно совсем другое вооружение, которое уже, скажем так, приведёт к очередному витку в спирали нагнетания напряжённости», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что украинским войскам не хватает оружия для начала контрнаступления. Он уточнил, что регулярные ракетные удары истощили запасы снарядов для поставленных Киеву Западом систем противовоздушной обороны.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ держат в отдалении от линии боевого соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS. По его словам, украинские войска «тщательно прячут» свои РСЗО.