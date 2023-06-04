Москва, 4 июня, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет возможности не завершить специальную военную операцию на Украине. Об этом он сообщил 4 июня в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нам надо знать своё дело, делать своё дело и доделать своё дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что эта позиция — ответ на молчание Запада после массовых украинских обстрелов Белгородской области. Он напомнил, что те же страны молчали и до начала спецоперации, во время бомбёжек Донбасса, а теперь просто по инерции продолжают ту же линию.

Ранее ИА Регнум привело слова Пескова о том, сколько времени президент России Владимир Путин уделяет украинской проблематике. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства работает над этим вопросом именно столько, сколько ему нужно как Верховному главнокомандующему, осуществляющему полноценный контроль.