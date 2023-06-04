Белгород, 4 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Все раненные в результате обстрелов во стороны ВСУ жители Белгородской области, которые сейчас проходят лечение в Белгороде, получают всю необходимую медицинскую помощь и идут на поправку. Об этом 4 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков после посещения пострадавших в медучреждении.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Все идут на поправку. Уход за всеми организован, лекарственные препараты есть», ― написал глава области в Telegram-канале.

Гладков добавил, что уже на следующей неделе девочке Софье, которая получила осколочные ранения обоих глаз во время обстрела снарядами из РСЗО «Град» села Соболевка Валуйского округа, будут снимать повязки. Медики отмечают хорошую динамику.

Мальчику Даниилу, получившему сложный перелом во время падения, когда убегал от снарядов, операцию проведут в понедельник, 5 июня, сообщил глава региона.

«Положительная динамика уже и у девушки Ани, которая пострадала при обстреле в Шебекино. Навещал её ровно неделю назад. Очень большие изменения <…> Всё хорошо идёт», ― указал Гладков.

Раненые жители из Шебекинского и Грайворонского округов и Краснояружского района находятся в разных отделениях больницы ― ожоговом, гнойной хирургии, травматологическом. У одного из сотрудников предприятия с ожогом верхних дыхательных путей состояние тяжёлое, «сажу из лёгких достают кусками», сообщил губернатор.

«У трёх других пострадавших во время обстрела на этом же предприятии динамика стабильная», ― указал Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село Соболевка Валуйского городского округа в Белгородской области. Под обстрел попал частный сектор. В больницу доставили двух детей ― мальчика 13 лет и девочку 11 лет с осколочными ранениями левого глаза. Кроме того, три человека погибли, ещё семь получили ранения различной степени тяжести.

Как уточнил глава региона, двое мужчин скончались на месте от полученных травм, ещё одна женщина умерла в машине скорой помощи. Она получила при обстреле проникающее осколочное ранение передней брюшной стенки и грудной клетки.