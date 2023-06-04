Москва, 4 июня, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин фактически всегда остаётся на посту. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 4 июня рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это уже внутренняя кухня <…> президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту», — сказал Песков.

Представитель Кремля при этом не стал раскрывать деталей того, как оповещают президента о чрезвычайных случаях, которые происходят ночью или ранним утром.

Ранее ИА Регнум привело слова Пескова о том, сколько времени президент России Владимир Путин уделяет украинской проблематике. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства работает над этим вопросом именно столько, сколько ему нужно как Верховному главнокомандующему, осуществляющему полноценный контроль.