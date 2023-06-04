Москва, 4 июня, 2023, 13:58 — ИА Регнум. По окончании божественной литургии в московском храме Христа Спасителя верующих начали пускать для поклонения к иконе Андрея Рублёва «Троица». Трансляция литургии 4 июня ведётся на сайте Русской православной церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM «Троица»

Уточняется, что святыня находится в витрине и к ней не позволяют прикладываться. Верующие следуют мимо «Троицы», при этом многие из них осеняют себя крестным знамением и кланяются образу.

Также указывается, что на богослужении, возглавляемом патриархом Московским и всея Руси Кириллом, присутствуют сотни верующих, включая вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову и главу комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

При этом «Троица» находится перед алтарём в центре храма, за её безопасностью следят сотрудники Росгвардии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее патриарх Московский Кирилл начал божественную литургию у иконы «Троица» в центре кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Перед началом богослужения глава РПЦ поцеловал витрину со святыней и помолился у неё.

В середине мая президент России Владимир Путин ответил на многочисленные просьбы православных верующих и распорядился вернуть Русской православной церкви чудотворную икону «Троица». 3 июня икону установили в капсуле в центре храма Христа Спасителя, которая обеспечивает образу необходимый режим влажности. В Минкультуры заявили, что в храме будут строго контролировать условия, требуемые для сохранения памятника.

Икону «Троица» написал Андрей Рублёв в первой четверти XV века. Она является одним из шедевров русского иконописного искусства. До 1917 года образ находился в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, а затем его отправили на реставрацию. В апреле 1920 года икону передали Народному комиссариату (министерству) просвещения для показа в музеях, а в 1929 году — Государственной Третьяковской галерее.