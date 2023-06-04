Москва, 4 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин следил за ситуацией в день атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, получал регулярные доклады, а после отдал ряд распоряжений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой 4 июня выложил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Москву

Официальный представитель Кремля сообщил, что Путин получал доклады от Минобороны, МЧС и руководства Москвы и Московского области.

«Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства», — сказал Песков.

На вопрос журналиста, приходится ли будить Путина, когда происходит что-то важное, пресс-секретарь президента ответил, что он всегда на посту.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 мая в Москву и Подмосковье залетели боевые беспилотники. В Министерстве обороны сообщили, что всего было восемь дронов, из которых пять сбили под Москвой, а три нейтрализовали с помощью системы радиоэлектронной борьбы.

В Москве от БПЛА незначительно пострадали несколько зданий. Два человека обратились за медпомощью, её оказали на месте, госпитализация не потребовалась.