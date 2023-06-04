Магнитогорск, Челябинская область, 4 июня, 2023, 14:19 — ИА Регнум. В Челябинской области пресекли теракт в отношении одного из территориальных органов Министерства обороны России. Сотрудники управления ФСБ и региональная полиция предотвратили уничтожение территориального органа Минобороны и объекта транспортной инфраструктуры. Об этом 4 июня сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что злоумышленник планировал поджечь здание военкомата в Магнитогорске, а также участок Южно-Уральской железной дороги.

«Гражданин, подозреваемый в причастности к совершенным деяниям, задержан», — подтвердили в пресс-службе.

Сообщается, что злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб.

Следователи возбудили уголовные дела о покушении на теракт и диверсии, наказание по которым может достигать пожизненного лишения свободы. От управления МВД на транспорте официальные комментарии не поступали.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Геленджике сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт на объекте правоохранительных органов. Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство. По данному факту возбуждено уголовное дело.