Новосибирск, 4 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение в здании Центральной клинической больницы в Новосибирске. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Отмечается, что в работах по тушению пожара принимают участие 100 человек и задействовано 33 единицы техники.

«Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1800 квадратных метров в 17:11 (13:11 мск)», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплена видеозапись, на которой запечатлено, как пожарные с помощью спецтехники ведут работы по ликвидации возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Советском районе Новосибирска произошло возгорание кровли здания больницы. Позднее в ГУ МЧС России по региону уточнили, что площадь пожара составила 1800 квадратных метров.

До этого при пожаре в деревянном доме в посёлке Юктали Тындинского муниципального округа в Приамурье погибли 35-летняя женщина и её новорождённый ребенок. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. СК начал доследственную проверку.