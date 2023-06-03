Вашингтон, 4 июня, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Украинские власти начали соблюдать режим тишины в преддверии начала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём новом отчёте сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Аналитики в своих выводах ссылаются на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, которая отметила, что «военные планы любят тишину».

В своём Telegram-канале она сообщила, что Киев не будет объявлять о начале своего наступления. Замглавы оборонного ведомства также признала, что украинские власти начали более строго соблюдать режим информационного молчания о готовящихся операциях для предстоящих контрнаступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление. При этом украинский лидер подчеркнул, что это долгожданное контрнаступление может занять некоторое время и обернуться большими затратами и потерями солдат Украины, однако в Киеве твёрдо верят, что всё получится.

Президент Украины также призвал Запад отправить большое количество систем противоракетной обороны Patriot. По его словам, их количество должно быть увеличено до 50. Он также подчеркнул, что Украина не получила обещанного количества оружия от западных стран, и выразил недовольство задержками в поставках.

При этом США и их западные союзники уверены, что передали Украине все необходимые вооружения, чтобы ВСУ начали контрнаступление. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Запад удовлетворил все запросы Украины для проведения наступления.

О том, что Украине нужно больше вооружения для успешного контрнаступления и на данный момент его недостаточно, в интервью британской газете The Times заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. Он также добавил, что удары, которые наносят российские силы по целям на Украине, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot.