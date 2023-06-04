Вашингтон, 4 июня, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Эксперты раскрыли истинные цели США на Украине, говорится в материале РИА Новости.

Сергей Корсун ИА REGNUM Pax Americana

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Украине четырёхлетний кредит в размере $15,6 миллиарда, крупнейший за полтора года. При этом МВФ впервые кредитует страну, находящуюся в состоянии конфликта. Первый транш в $900 миллионов отправят в ближайшие недели. Аналитики считают, что США так продвигают собственные интересы. Таким образом, предоставление вооружения Киеву обеспечило американский ВПК заказами, ослабление роли Евросоюза позволило избавиться от конкурентов, а газовая изоляция Европы гарантировала американской стороне стабильный рынок сбыта.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что выгода США от сделки заключается в полном контроле над Европой и владении Украиной в том виде, в котором она останется после завершения конфликта. Однако в США понимают, что продолжающиеся траты не приведут ни к военной победе, ни к росту влияния.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июня заявил, что Украина стала инструментом в рамках комбинированной войны Запада против России.

Также обозреватели польского издания Mysl Polska выразили мнение, что США воспринимают Украину в качестве инструмента для сдерживания России. Они предположили, что для США Украина — это ресурс, в который они вложили значительные средства, и Вашингтон продолжит использовать Киев до тех пор, пока тот служит цели.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил 31 мая, что стремление Вашингтона предоставить новый пакет военной помощи Киеву противоречит национальным интересам. Решение предоставить военную помощь на сумму $300 миллионов Антонов назвал хорошей подпиткой «прогнившему режиму в Киеве».