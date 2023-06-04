Киев, 4 июня, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Некомпетентность и провалы в работе правительства Украины привели к тому, что в стране растёт число недовольных президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел», — сказал Соскин.

По его мнению, конкурентом президента в борьбе за власть может стать мэр Киева Виталий Кличко. Бывший советник считает, что внутреннее напряжение будет нарастать по мере ухудшения ситуации в стране, а Зеленский не сможет самостоятельно изменить ситуацию.

Схожее заявление по ситуации на Украине также сделал экс-советник главы министерства обороны США Дуглас Макгрегор. По его данным, недовольство Зеленским нарастает среди военнослужащих. Они видят, что ими легко жертвуют без необходимости, а в украинском руководстве коррумпированные преступники.

В мае депутат Верховной рады Украины Гео Лерос сообщил, что по его запросу суд обязал госбюро расследований возбудить уголовное дело о возможной госизмене Зеленского. Депутат подозревает, что президент назначил агентов ФСБ на важные должности в СБУ.