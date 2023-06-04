Белогорск, Амурская область, 4 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Белогорске на турнире по смешанным единоборствам погиб от удара в голову 16-летний боец. По факту случившегося прокуратура 4 июня инициировала проверку.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во время боя молодой человек пропустил удар, от последствий которого позднее умер в больничной реанимации. Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что инцидент произошёл на открытом Кубке «Спорт клуба Родина».

«Согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин, главный судья соревнований принял решение выступать без них», — написал он в своём Telegram-канале.

В остальном, по словам мэра, были соблюдены все необходимые юридические процедуры проведения турнира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что боец ММА Мухаммадали Саидов скончался из-за кровоизлияния в мозг после тренировки в США. Спортсмен получил травму во время тренировочного спарринга. Саидов умер в возрасте 29 лет, у него остались четверо детей.