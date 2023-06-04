Кемерово, 4 июня, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Аэропорт Кемерово закрыли из-за выявленных дефектов взлетно-посадочной полосы (ВПП) до утра 5 июня. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Максим Киселев / ТАСС Аэропорт Кемерово

По предварительным данным, 4 июня из-за найденных дефектов ВПП в кемеровском аэропорту, которые возникли из-за погодных условий, следовавший из Сочи в Кемерово самолёт авиакомпании «Северный ветер» приземлился в аэропорту Новосибирска.

«По этой же причине до 05.06.2023 объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Новосибирск — Кемерово», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Новосибирская и Кемеровская транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия для прав потребителей авиационных услуг, для чего в зданиях аэровокзалов организовали выездной приём граждан.

Кроме того, прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов при содержании аэродромных объектов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, рейс в Новосибирск задерживается, в Казань — отменили.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая самолёт авиакомпании Nordwind рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и в результате этого не смог совершить вылет. Воздушное судно повредило стойку шасси при выполнении разворота к исполнительному старту. В результате происшествия никто не пострадал.