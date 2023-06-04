Новосибирск, 4 июня, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Центральной клинической больнице Новосибирска, где горит кровля здания, пламя распространилось на площадь около 1800 квадратных метров. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предварительно, площадь горения составляет порядка 1800 квадратных метров», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Усиленная группировка огнеборцев продолжает локализацию возгорания. На месте развернули штаб пожаротушения, работает оперативная группа Главного управления МЧС.

Также в ведомстве добавили, что администрация медучреждения совместно со спасателями эвакуировали 130 человек из горящего здания, в числе которых 100 пациентов. При этом информации о пострадавших не поступало.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 июня в Советском районе Новосибирска загорелась кровля здания больницы. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15:25 (11:25 мск).

На момент прибытия горела кровля по всей площади. Пожар тушат по повышенному рангу сложности.

На выложенных местными жителями в соцсетях и мессенджерах фотографиях видно, пожар вспыхнул в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова.