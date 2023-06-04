Белгород, 4 июня, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом 4 июня в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ИА REGNUM

«Над Белгородом сработала наша система ПВО», — написал Гладков.

Последствия на земле уточняются.

Как сообщало 4 июня ИА Регнум, прошедшей ночью украинские беспилотники совершили атаку на Крым. Глава Республики Сергей Аксёнов сообщил, что жертв и пострадавших удалось избежать. При этом в Джанкое в результате падения одного из дронов ВСУ выбило стёкла в трёх домах в частном секторе и двух автомобилях. Также силами ПВО удалось сбить пять дронов, ещё четыре ― заглушить и посадить средствами РЭБ.

Российская система ПВО уничтожила 3 июня украинские ракеты в небе над Бердянском в Запорожской области. ВСУ применили ракеты комплекса «Точку-У» для обстрела Бердянска. Осколки одной из них упали на город в районе католического костёла и автовокзала.