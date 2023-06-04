Москва, 4 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Состояние отношений между США и Россией не даёт повода оптимистически оценивать их дальнейшее развитие. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в передаче «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой 4 июня выложил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Пока просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке. Оптимизма это особо не вызывает», — сказал Ушаков.

Ранее он рассказал Зарубину, что контакты между Москвой и Вашингтоном есть, но их используют время от времени. Также ещё сохранились дипломатические контакты, нужные для получения виз и так далее.

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские загранучреждения, находящиеся в США, вынуждены работать в атмосфере русофобии, которую насаждают местные власти. На российских дипломатов оказывают психологическое давление, против них вводят ограничения.