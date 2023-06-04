Вена, 4 июня, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Новый визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву возможен, однако конкретных договоренностей пока нет. Об этом 4 июня ТАСС сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Dean Calma Заседание МАГАТЭ

«Возможен новый визит, но пока в практическом плане мы это не обсуждали», — сказал Ульянов.

Он добавил, что глава МАГАТЭ на выступлении в Совбезе ООН 30 мая озвучил договоренности по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Гросси провозгласил пять принципов по обеспечению ядерной и физической безопасности станции. В частности, необходимо предотвратить любые попытки нанесения ударов по территории АЭС и обеспечить полную её безопасность и безопасность сотрудников. Кроме того, он подчеркнул, что хранение боеприпасов, техники и тяжёлого вооружения на территории атомной электростанции является неприемлемым. Также на станции не должны находиться военнослужащие.

Необходимости новых договорённостей, по мнению Ульянова, нет. Как заявил российский постпред, Москва не имеет ни малейших возражений относительно предложений Гроссии.

Как сообщало ИА Регнум, Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину для реализации предложенных в ходе заседания Совбеза ООН принципов обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси в 2022 году трижды проводил переговоры в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко 31 мая сообщил, что Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ по укреплению безопасности Запорожской АЭС. Как добавил Грушко, российская сторона продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС, чтобы не дать возможность Киеву и Западу грубо нарушать рекомендации по её безопасности. Кроме того, в МИД подчеркнули, что Россия не планирует размещать на территории станции воинские контингенты и военную технику.