Вашингтон, 4 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Из-за удара молнии на нефтебазе, которая находится в американском штате Луизиана, произошло возгорание. Об этом 4 июня сообщил телеканал NBC.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

Уточняется, что пожар вспыхнул вечером 3 июня на территории компании Calcasieu Refining в городе Лейк-Чарльз и результате него нет пострадавших. При этом местные власти решили эвакуировать людей, которые находились в пределах 2,5 км от нефтебазы.

«Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в Луизиане, в результате которого начали эвакуацию», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Советском районе Новосибирска загорелась кровля здания больницы. Сообщение о возгорании поступило в 15:25 (11:25 мск), пожарные расчёты следуют по повышенному рангу сложности.

До этого в результате пожара в посёлке Юктали Тындинского муниципального округа в Приамурье погибли 35-летняя женщина и её новорождённый ребенок. По предварительной данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.