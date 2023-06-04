Новосибирск, 4 июня, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Советском районе Новосибирска произошло возгорание кровли здания больницы. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба новосибирского МЧС.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«В 15:25 (11:25 мск) поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе г. Новосибирска. На момент прибытия горела кровля по всей площади», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные расчёты следуют к месту пожара по повышенному рангу сложности. Также местные жители выкладывают в соцсетях и Telegram-каналах фотографии, на которых видно, что пожар вспыхнул в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при пожаре в деревянном доме в посёлке Юктали Тындинского муниципального округа Амурской области утром 4 июня погибли 35-летняя женщина и её новорождённый ребенок. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. СК начал доследственную проверку.