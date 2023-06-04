Лондон, 4 июня, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Британские журналисты издания Daily Mail перепутали название города Шебекино в Белгородской области, назвав его «городом Readovka». Таблоид спутал название города с российским Telegram-каналом.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино

«На видеозаписи из города Readovka видно, как здание горит после предполагаемого удара», — говорится в тексте материала.

В материале издания говорится о сложившейся в последние дни сложной ситуации в регионе. Журналисты добавили к статье видеозапись пожара в одном из зданий Шебекино при обстреле с украинской стороны.

Позже издание исправило ошибку.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 3 июня, что украинские войска выпустили по Шебекинскому округу 371 боеприпас. За сутки при обстрелах со стороны украинских сил пострадали восемь человек, шести понадобилась госпитализация. Незадолго до этого ВСУ выпустили по Шебекино 850 снарядов за один день, что является самым большим количеством за всё время украинских обстрелов. Гладков подчеркнул, что с такой ситуацией город ещё не сталкивался. Также в ночь на 1 июня Шебекино подвергся продолжительному обстрелу, в результате которого пострадали восемь человек.