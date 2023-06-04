Сингапур, 4 июня, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Украина не может войти в состав Североатлантического альянса до окончания конфликта на её территории, и в НАТО это понимают. Об этом 4 июня заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе выступления на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Как отметила Каллас, говоря о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, все страны — члены альянса поддерживают движение Украины по пути вхождения в блок.

«Все понимают, что этого не может произойти, пока идёт … (конфликт. — Прим. ИА Регнум). Но нам нужны будут более чёткие формулировки, чем те, что были (на саммите НАТО. — Прим. ИА Регнум) в Бухаресте», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна должна войти в состав НАТО без плана действий по членству. При этом он отметил, что Киев понимает, что не входит в альянс и не может диктовать ему решения.

Ранее президент страны заявил, что не намерен участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украине на нём не дадут конкретного сигнала по вопросу о вхождении в альянс. Политик отметил, что ему неизвестно, получат ли власти республики ожидаемый ими сигнал от блока.

До этого Зеленский заявлял, что перспективы Киева стать членом Североатлантического альянса становятся всё более призрачными и отдалёнными. Также о невозможности присоединения Украины к альянсу неоднократно говорили и ведущие политики Запада. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что пока вступление Украины в НАТО невозможно. Канцлер Германии Олаф Шольц высказал уверенность в том, что Украина вступит в Евросоюз после окончания военного конфликта. Также подобные заявления делал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.