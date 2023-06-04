Пномпень, 4 июня, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В Камбодже призвали мировое сообщество коллективно помочь в прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил 4 июня на конференции «Диалог Шангри-Ла» замглавы правительства, министр национальной обороны Камбоджи Теа Бань.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как он подчеркнул, Камбоджа обращается к России и Украине с призывом остановить боевые действия и обратить внимание на имеющиеся в данный момент планы по мирному урегулированию. Отдельно Теа Бань выделил мирную инициативу Китая.

«Для прекращения конфликта необходимы взаимные усилия сторон, которые включают прекращение использования силы и уважение международного законодательства. Наиболее правильный выбор — прекращение боевых действий и возвращение за стол переговоров», — сказал камбоджийский министр в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте форума.

Ранее Индонезия также выступила с собственным предложением по мирному урегулированию украинского конфликта. Оно заключается в создании демилитаризированной зоны на Украине. Также власти страны предложили установить режим прекращения огня на Украине, а в потенциальной демилитаризованной зоне предусмотреть присутствие миротворцев ООН. Как пример приводится конфликт КНДР и Южной Кореи, при котором именно созданием такой зоны удалось достичь остановки боевых действий. Однако на Украине индонезийский план не приняли.