Липецк, 4 июня, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Липецке произошла смертельная авария. На площади Франценюка столкнулись легковой автомобиль «Опель» и машина скорой помощи. Об этом сообщили в УМВД по Липецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром 4 июня. «В результате ДТП погибла женщина 1977 года рождения, фельдшер скорой медицинской помощи», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства во «ВКонтакте».

В иномарки пострадал водитель 1985 года рождения, а также две 14-летние пассажирки этого автомобиля. Также травмы получила 22-летняя фельдшер скорой помощи. Водитель скорой помощи не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительным данным, легковой автомобиль не пропустил машину скорой помощи, которая ехала на запрещающий сигнал светофора с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Как сообщало ИА Регнум, в марте машина скорой помощи в Южно-Сахалинске не смогла доставить в областную больницу пациента из-за ДТП. Медицинский автомобиль столкнулся с автобусом на перекрёстке, пострадали врачи, человек, которому оказывалась помощь, и его сопровождающий.

Ещё одна авария с участием машины скорой помощи произошла в Уссурийске. Водитель автомашины Nissan X-Trail при повороте на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи, ехавшему с включёнными спецсигналами. В результате пострадали медработник и женщина, находившаяся в салоне иномарки.