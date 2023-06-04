Тында, Амурская область, 4 июня, 2023, 12:03 — ИА Регнум. В результате пожара в деревянном доме в посёлке Юктали Тындинского муниципального округа в Приамурье, который произошёл утром 4 июня, погибли 35-летняя женщина и её новорождённый ребенок. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Утром 4 июня 2023 года при тушении пожара в деревянном доме по улице Солнечной в посёлке Юктали Тындинского муниципального округа обнаружены тела проживавших в доме 35-летней женщины и её новорождённого ребенка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следственное управление СКР по городу Тынде начало доследственную проверку по этому факту. Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.

Также указывается, что на место инцидента выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пожар полностью уничтожил старинный финский Дом-музей работников железной дороги Aseman Talo в посёлке Кузнечном в Ленобласти. Площадь возгорания составила 140 кв. м. К работам по его ликвидации привлекались 12 человек и было задействовано три единицы техники.