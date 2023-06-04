Варшава, 4 июня, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Украинские беженцы, проживающие в общежитии в польском городе Познань, пожаловались на состояние здания, после чего его закрыли, сообщило издание Wyborcza.

В конце мая украинские беженцы, проживающие в общежитии на улице Варшавской, 39–41 в Познани, в основном женщины и дети, получили письма от владельца здания, в которых он требует оплаты за проживание. Письма совпали с расторжением договора властей на проживание украинских беженцев.

«У меня нет денег, и я не знаю, куда мы должны съехать», — сообщила изданию беженка, проживающая в общежитии.

Как уточняет газета, у местных властей были замечания к техническому состоянию здания, питанию и санитарно-гигиеническим условиям. При этом, согласно действующим правилам, украинские беженцы могут в нём жить только до конца июля 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, жители Польши пожаловались на «захват» украинскими беженцами города Красныстава. Речь идёт о многочисленной группе украинцев с цыганскими корнями. Коренные жители города пожаловались, что их мирный город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства. Мэр польского города в ответ на жалобы жителей пообещал, что будет лично следить за безопасностью. Власти решили усилить патрулирование мест проживания украинских беженцев. По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего проживают 2,3 миллиона украинцев.