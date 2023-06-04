Рим, 4 июня, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Итальянский экономист Джулио Палермо предрёк падение Украины из-за долгов перед США и Евросоюзом. Об этом специалист заявил в интервью итальянскому изданию l’Antidiplomatico в воскресенье, 4 июня.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего», — сказал Палермо.

Экономист подчеркнул, что Соединённые Штаты используют Украину для борьбы с Россией и обрыва её связей с ЕС, что лишь ослабляет и удручает республику. «Помощь» Запада станет верной гибелью Украины. Подытоживая, Палермо заявил, что украинцев, которые смогут пережить конфликт, уничтожат в мирное время долговыми обязательствами перед США и ЕС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предоставление США военной помощи Украине противоречит их собственным национальным интересам. Дипломат отметил, что решение выделить помощь на сумму 300 млн долларов — хорошая подпитка «прогнившему режиму в Киеве». По мнению Антонова, власти США, желая нанести поражение России, поощряют Киев на безрассудные действия, попутно снабжая смертоносным оружием.